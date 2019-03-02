Вашингтон, 2 марта, 2019, 13:11 — ИА Регнум. Российский нападающий хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первым в НХЛ игроком, набравшим в каждом из 10 сезонов лиги подряд 45 и больше шайб, сообщает 2 марта The Washington Post.

Daryl Levine Александр Овечкин

45-й шайбой Овечкина стал гол в игре его клуба с командой «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1 в пользу «Вашингтона»). Сам хоккеист не знал о своем рекорде.

«Партнеры рассказали. Это — особенное событие», — заявил Овечкин.

Отметим, этим своим достижением российский капитан «Кэпиталз» обошел таких звезд НХЛ как Уэйн Гретцки и Майк Босси, каждый из которых набрал по девять таких сезонов, а также Марио Лемье и Марселя Дионна — у этих игроков по восемь таких сезонов в активе.