Цумадинский район, Дагестан, 2 марта, 2019, 12:31 — ИА Регнум. Глава Дагестана Владимир Васильев прибыл на место возгорания в селе Тиси-Ахитли Цумадинского района. В настоящее время он проводит совещание с участием начальника главного управления МЧС Дагестана Наримана Казимагомедова, представителей органов власти муниципалитета. Решаются вопросы об оказании необходимой помощи пострадавшим от пожара, сообщили ИА REGNUM 2 марта в пресс-службе главы региона.

Администрация города Каспийск Глава Дагестана на месте пожара в селе Тиси-Ахитли

«Владимир Васильев отметил, что необходимо оказать помощь людям и предпринять все необходимые меры, чтобы как можно быстрее «ввести в рабочее состояние жизнь в поселке». Он также добавил, что специалистами будет осмотрено место происшествия, после чего свою работу начнет группа, по оценке ущерба», — передаёт источник.

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Напомним, пожар селе Тиси-Ахитли произошёл накануне, 1 марта, и полностью уничтожил 17 хозяйств. Ещё шесть жилых домов сгорели частично. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Усилиями пожарных подразделений и около 1200 добровольцев из числа местного населения и близлежащих сёл пожар удалось ликвидировать лишь спустя пять с половиной часов. Площадь возгорания составила 2,5 тыс. км. м.