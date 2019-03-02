Пхеньян, 2 марта, 2019, 12:34 — ИА Регнум. СМИ Северной Кореи представили прошедший саммит Ким Чен Ына и Дональда Трампа в позитивном ключе, несмотря на отсутствие каких-либо результатов по итогам переговоров. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Twitter.com / whitehouse Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Ханой

В частности, главная газета Трудовой партии Кореи «Нодон Синмун» разместила более десятка фотографий улыбающихся лидеров двух государства, а также привела слова благодарности Ким Чен Ына в адрес Дональда Трампа за большой вклад в организацию переговоров. Газета назвала саммит «важным шансом для развития американо-северокорейских отношений в интересах народов двух стран».

В то же время, «Нодон Синмун» не сообщает об отсутствии результатов встречи и отменённом совместном обеде Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Эксперты полагают, что таким образом Пхеньян пытается продемонстрировать миру свою открытость к продолжению переговоров. В ином случае тон СМИ был бы совершенно иным. В то же время, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, выступая на пресс-конференции, заявил, что Северная Корея не изменит свою позицию в будущем.