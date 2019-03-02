Газни, Афганистан, 2 марта, 2019, 15:59 — ИА Регнум. Официальные представители Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Газни (столица провинции — г. Газни) в результате операции, проведённой Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 12 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

U.S. Army Афганские силовики

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, операция Национальных сил безопасности и обороны по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Карабаг провинции Газни.

По словам официальных представителей Национальной армии Афганистана, убитые талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовились организовать серию терактов и нападений на правительственные силы в провинции Газни.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.