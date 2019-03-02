Санкт-Петербург, 2 марта, 2019, 11:45 — ИА Регнум. 2 марта в Государственном Эрмитаже откроется выставка «Якоб Йорданс (1593−1678). Картины и рисунки из собраний России». Это первая масштабная экспозиция произведений одного из наиболее значительных фламандских живописцев XVII века. Картины для ретроспективы мастера предоставили Эрмитаж, Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Пермская художественная галерея и Художественный музей Нижнего Новгорода.

Якоб Йорданс. Автопортрет (фрагмент). 1615

Впервые Александро-Невская Лавра впервые передала для временной выставки картину Якоба Йорданса «Оплакивание Христа». Эта работа фламандского художника была приобретена императрицей Екатериной II в 1764 году и подарена Свято-Троицкому собору Александро-Невской Лавры. Как отмечается в релизе Эрмитажа, российские музеи в целом обладают значительной и интересной коллекцией произведений Йорданса, позволяющей показать творчество художника с самой выгодной стороны. В экспозиции будут представлены картины почти всех жанров, в которых работал художник, начиная с середины 1610-х годов и заканчивая серединой 1660-х годов.