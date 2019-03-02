Москва, 2 марта, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Скончался гениальный ученый, борец за справедливость депутат Госдумы Жорес Алфёров.

Government.gov.by Жорес Алфёров

«Человек с соседней парты. Гениальный учёный. Каждый мобильный телефон, каждый CD-проигрыватель, каждая касса супермаркета оснащены тем, что он изобрёл», — отметил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ).

Он напомнил, что значительную часть своей Нобелевской премии по физике Алфёров отдал в фонд поддержки науки и образования.

«Добрый, интеллигентный, ироничный, требовательный. Борец за справедливость — простое определение, но это, безусловно, про него. Он деятельно противился очень многому происходящему (прежде всего с наукой и образованием), потому что был смел, свободен и совестлив», — отметил Шаргунов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Алфёров скончался на 89-м году жизни. Он стал лауреатом Нобелевской премии по физике в 2000 году.

Алфёров являлся иностранным членом Национальной академии наук США (1990) и Национальной инженерной академии США (1990), иностранным членом Китайской академии наук, Академий наук Белоруссии (1995), Молдавии (2000), Болгарской АН, Азербайджана (2004), почётным членом Национальной академии наук Армении (2011).