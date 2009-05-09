Москва, 2 марта, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким выдающегося ученого, депутата Жореса Алфёрова (КПРФ).

Duma.gov.ru Жорес Алфёров

«Память о Жоресе Ивановиче Алфёрове навсегда останется в наших сердцах», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Спикер нижней палаты парламента напомнил, что Алферов был основоположником и признанным лидером новых, перспективных направлений в физике, опередивших свое время.

Лауреат Нобелевской премии, он внёс значительный вклад в сохранение и развитие научного потенциала нашей страны.

«Своей целеустремленностью и принципиальностью Жорес Иванович заслужил уважение и признание людей», — отметил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Алферов скончался на 89-м году жизни. Он стал лауреатом Нобелевской премии по физике в 2000 году.