Цумадинский район, Дагестан, 2 марта, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Сбор гуманитарной помощи объявлен в Дагестане для погорельцев села Тиси-Ахитли Цумадинского района республики. Инициаторами акции выступили власти Каспийска. С центральной площади города будет выезжать грузовой транспорт. Жителей республики просят приносить постельное бельё, одежду и обувь, посуду, рабочие инструменты, другие необходимые вещи для людей, потерявших дома и все имущество, передаёт 2 марта корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба администрации города Каспийска Помощь погорельцам

Напомним, крупный пожар в селе Тиси-Ахитли произошёл накануне вечером, 1 марта, примерно в 21:00. В результате пострадали 16 жилых домов, большая часть из которых сгорела полностью, информирует главное управление МЧС Дагестана. В этих домах проживало порядка 65 человек. Жертв и пострадавших в результате происшествия удалось избежать, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Полностью ликвидировать пожар удалось лишь в 01:40 усилиями сотрудников пожарно-спасательной службы и сотен жителей села и соседних населённых пунктов. Из-за плотной застройки, которая характерна для высокогорных сёл Дагестана, и сильного ветра существовала угроза быстрого распространения пламени. Предварительно, площадь пожара составила 2,5 тыс. км. м.

«Благодаря умелым и своевременным действиям удалось спасти 73 жилых домовладения», — подчёркивают в МЧС. Общее руководство тушения осуществлялось под руководством начальника главного управления ведомства Наримана Казимагомедова.

Причина возгорания и ущерб от пожара устанавливаются. По предварительным данным, он вспыхнул в одном из домов и стремительно распространился.

Отмечается, что часть жителей сгоревших домов размещена у своих родственников. Для остальных на базе местной школы подготовлен пункт временного размещения. Администрация села организовала питание и подвоз воды.