Анахайм, США, 2 марта, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» разгромил всухую хоккеистов «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 2 марта Sport 24.

Santeri Viinamäki Хоккей

Игра проходила льду «Хонда Центра» в Анахайме и завершилась разгромом хозяев со счетом 0:3.

Результат игры отразил текущую турнирную ситуацию в западной конференции НХЛ, в которой «Вегас» входит в топ-5, а «Анахайм» — один из аутсайдеров.

Голы в составе победителей на счету шведского форварда «Вегаса» Вильяма Карлссона (15-я минута в большинстве), Алекса Така (39-я) и Коди Икина (60-яв пустые ворота). Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри записал на свой счет шут-аут, который стал для него седьмым в сезоне.

Отметим, это третья подряд победа для «Вегаса» и по её итогам команда с 75 очками располагается на пятом месте запада. «Анахайм» же потерпел пятое поражение подряд и по его итогам находится на четырнадцатом, предпоследнем месте запада с 57 очками.