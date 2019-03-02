Вашингтон, 2 марта, 2019, 09:09 — ИА Регнум. Сирийские курды из «Сирийского демократического совета» — политического крыла «Сирийских демократических сил» — готовы обсуждать предложение Российской Федерации по созданию структуры, которая занялась бы нормализацией обстановки в Сирии. Об этом в интервью РИА Новости заявил сопредседатель миссии «Сирийского демократического совета» в США Бассам Исхак.

kurdishstruggle Курдские бойцы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин выдвинул идею создания специальной структуры, которая занялась бы окончательной нормализацией в Сирии после того, как страна будет окончательно зачищена от террористов. Путин также отметил, что окончательная нормализация также связана с выводом из Сирии иностранных вооруженных сил и сохранением территориальной целостности страны.

По словам Исхака, сирийские курды открыты к обсуждениям любых предложений с российскими чиновниками. Он подчеркнул, что Россия — важная политическая сила в Сирии, и представители сирийских курдов много раз бывали в Москве.

Напомним, что сирийские курды — это главный союзник США в Сирии.