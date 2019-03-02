Екатеринбург, 2 марта, 2019, 09:06 — ИА Регнум. В Екатеринбурге СКР начал доследственную проверку по факту падения глыбы льда на девятилетнего мальчика. Проверку ведёт Кировский отдел, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловского управления СКР.

Дарья Драй ИА REGNUM Сосульки

По данным ведомства, в настоящее время мальчик отпущен из больницы домой и будет лечиться амбулаторно. Его жизни угроз нет. Следователям предстоит определить степень тяжести полученных им травм и установить лиц, которые ответственны за очистку кровли дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глыба льда упала на ребёнка с высоты пятого этажа. Это произошло вечером 1 марта в районе третьего подъезда дома на улице Данилы Зверева, 16.