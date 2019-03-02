Индиан-Уэллс, США, 2 марта, 2019, 09:03 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира серии Челленджер, проходящего в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в матче четвертьфинала австралийца Алекса Болта, сообщает 2 марта «Матч ТВ».

si.robi Андрей Рублёв

Рублев победил представителя Австралии в двух сетах со счетом 6:4, 6:3.

Для победы российскому спортсмену потребовалось 1 час 6 минут. За это время Андрей Рублев трижды подал навылет, ни разу не ошибся при подаче и смог реализовать 3 из 10 возможных брейк-пойнтов.

Отметим, соперником Рублева по полуфиналу станет британский теннисист Дэниэл Эванс, ранее в двух сетах одержавший победу над Джейсоном Джангом из Китайского Тайбея.