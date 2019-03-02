Москва, 2 марта, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что ранней весны в Московском регионе в этом году не будет.

Hans Лёд

По словам Вильфанда, температурный режим в Москве в марте будет около и чуть выше нормы. Периоды заморозков и оттепели будут чередоваться в течение месяца. Ранней весны москвичам и гостям столицы ждать не стоит, так как плотность снежного покрова сейчас выше нормы.

Таким образом, снег в Москве сойдет в конце марта — начале апреля 2019 года.