Киев, 2 марта, 2019, 08:31 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины, основатель украинского националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий рассказал, из-за чего на Украине возник крупный скандал с контрабандной закупкой российских запчастей для вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление Билецкий сделал в эфире украинского «4 канала».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По словам Билецкого, бывшие страны Варшавского договора, которые сейчас вошли в состав военного блока НАТО, перестали продавать Украине запчасти от старых советских вооружений по бросовым ценам, когда узнали, что украинский президент Петр Порошенко использует их в своих коррупционных схемах.

Однако после того, как в странах НАТО узнали, что украинские власти используют эти запчасти в коррупционных схемах, а иногда и просто продают на черном рынке, а вовсе не используют для нужд ВСУ, то стали выставлять за них баснословную цену. Тогда и началась контрабанда запчастей из Российской Федерации. В НАТО эта ситуация также не понравилась.

При этом Билецкий подчеркнул, что российские запчасти для украинской армии могут быть опасны, так как они могут быть заведомо бракованными или даже с закладками.

«Получая запчасти из Российской Федерации, мы можем нарваться на диверсию, когда поставлялись заведомо бракованные запчасти, и все ломалось бы еще быстрее, чем оно и так ломалось», — сказал он.