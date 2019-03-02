Кигали, 2 марта, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Первый орбитальный спутник Руанды Icyerekezo был выведен на орбиту в составе британской спутниковой группировки OneWeb. Об этом сообщает This Is Africa.

Kremlin.ru Старт ракеты

Спутник Icyerekezo был запущен 28 февраля российской ракетой-носителем «Союз-СТ-Б» с космодрома Куру во Французской Гвиане. Этот спутник стал частью проекта, который правительство Руанды реализует совместно с британской компанией OneWeb.

Планируется, что Icyerekezo позволит обеспечить школы в удалённых регионах Руанды доступом к сети интернет.

«Инвестирование в космические технологии является частью стратегии по преодолению цифрового разрыва путем предоставления равных цифровых возможностей сельским и отдаленным общинам», — отметила министр информационных и коммуникационных технологий и инноваций Руанды Паула Ингабире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 февраля состоялся успешный запуск спутников британской компании OneWeb российской ракетой-носителем «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат».

Отметим, запуск был перенесён на один день из-за нештатной ситуации, возникшей при запуске египетского спутника Egyptsat-A ракетой-носителем «Союз».