Обнинск, Калужская область, 2 марта, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Студенты Обнинского института атомной энергетики НИЯУ МИФИ и старшеклассники из общеобразовательной школы города Обнинска №13 приняли участие в дебатах по теме «Атомная энергетика «За» и «Против», которые прошли на центральном пульте управления первой в мире АЭС и были посвящены годовщине пуска атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба Физико-энергетический институт (ФЭИ) им. А. И. Лейпунского.

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Экспертами мероприятия выступили известные ученые ФЭИ: заместитель и советник генерального директора, а также участник пуска первой в мире АЭС Лев Кочетков и начальник лаборатории ГНЦ РФ — ФЭИ.

«Ребята все молодцы, были разумные вопросы и ответы. Нам будет очень приятно, если свое будущее они свяжут с атомной энергетикой и придут в науку», — отметил заместитель гендиректора ФЭИ Андрей Гулевич.

В институте сообщили, что ежегодные дискуссии на эту тему проводятся уже более 10 лет. Они позволяют старшеклассникам учиться рассуждать и отстаивать свою точку зрения. Победителей в дебатах нет, поскольку основной целью мероприятия является обсуждение актуальных проблем атомной энергетики и повышение уровня знаний в этой области. Ребята должны грамотно аргументировать свою позицию в отношении перспектив развития атомной энергетики и месте радиации в системе экологического равновесия, продемонстрировать знания в вопросах экономики, экологии и безопасности атомных объектов.

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