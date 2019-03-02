Киев, 2 марта, 2019, 08:06 — ИА Регнум. На Украине глава Гуляйпольской районной государственной администрации Александр Ищенко заявил, что подготовка всех документов, необходимых для транспортировки праха революционера-анархиста Нестора Махно из Франции на Украину завершена. Об этом он сказал в интервью «Гуляйполе.city».

Нестор Махно

"Подготовили все необходимые документы по перевозке праха Нестора Махно в Гуляйполе… С нашей стороны готовы все документы, есть заявление внучатого племянника Нестора Махно по возвращению на родину праха его предка», — рассказал Ищенко.

Он отметил, что сейчас районные власти ожидают ответа от французской стороны.

При этом Ищенко заявил, что Нестор Махно является «брендом» Гуляйпольского района, так как он «историческая личность мирового уровня».

Напомним, что прах революционера-анархиста, который в годы Гражданской войны в России командовал крестьянской повстанческой армией, замурован в Стене коммунаров на кладбище Пер-Лашез в Париже в ячейке под номером 6685.