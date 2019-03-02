Красноярск, 2 марта, 2019, 08:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетит Красноярск 2 — 3 марта. Об этом сообщается на сайте Кремля.

University2019 Красноярск

Уточняется, что 2 марта глава государства примет участие в торжественной церемонии открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года. Затем он встретится с членами исполнительного комитета Международной федерации университетского спорта (FISU).

На следующий день, 3 марта, Путин ознакомится с объектами деревни Универсиады. Также президент намерен пообщаться со спортсменами и посетить одно из спортивных мероприятий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске пройдёт грандиозное спортивное событие — XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года. Торжественная церемония открытия Студенческих игр, к которым город готовился на протяжении нескольких лет, состоится 2 марта. Всего на Универсиаде будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта.