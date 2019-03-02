Москва, 2 марта, 2019, 07:56 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в 2018 году забраковала около 400 тонн некачественного мяса. Об этом сегодня, 2 марта, сообщается на официальном сайте ведомства.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Мясо

В 2018 году специалисты Роспотребнадзора исследовали 150 тысяч проб мяса и продуктов его переработки на соответствие установленным требованиям. При этом в каждом третьем случае оказывалось, что у мясной продукции нет документов, подтверждающих её происхождение, качество и безопасность.

Общий объем изъятого некачественного мяса в 2018 году составил почти 400 тонн. В 2017 году было изъято из оборота около 300 тонн мяса и мясной продукции.

Уточняется, что ежегодно до 90% от указанных объемов забракованной продукции приходится на продовольственное сырье.

По всем случаям выявленных нарушений были предприняты соответствующие меры. Общая сумма наложенных штрафов — 146 млн рублей.