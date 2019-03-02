Бостон, США, 2 марта, 2019, 08:06 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» одержал уверенную победу над командой «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного сезона НБА, сообщает 2 марта Сhampionat.com.

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Игра проходила в Бостоне и завершилась победой хозяев со счетом 107:96.

При этом самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Брэдли Билл, оформивший дабл-дабл с 29 очками и 11 подборами. Ещё по 15 очков за игру набрали его партнеры по клубу чешский защитник Томаш Саторански и Джефф Грин.

В составе «Бостона» 18 очков набрал Эл Холфород, также дабл-дабл с 13 очкам и 12 результативными передачам записал на свой счет Кайри Ирвинг.

Отметим, по итогам игры «Бостон» находится на пятом месте в турнирной таблице восточной конференции НБА. «Вашингтон» там же на одиннадцатой строчке.