Московский планетарий представил астрономический прогноз на март
Москва, 2 марта, 2019, 07:57 — ИА Регнум. Прогноз астрономических событий, наблюдаемых с территории России, представили специалисты Московского планетария.
Звёздное небо
В марте на небесной сфере можно будет наблюдать следующие события:
- С начала месяца до 6 марта на вечернем небе после захода солнц можно будет наблюдать Меркурий. Продолжительность видимости планеты составит около одного часа.
- 3 марта в 00:28 (здесь и далее указано московское время) будет наблюдаться сближение Луны и Венеры.
- 4 марта в 14:27 Луна достигнет апогея (точки орбиты, наиболее удалённой от Земли).
- 7 марта в 04:00 можно будет наблюдать Нептун в соединении с Солнцем.
- 10 марта около 11:00 Луна пройдёт в 5° южнее Урана, а 11 марта около 18:00 — в 5,8° южнее Марса.
- 15 марта в 05:00 Меркурий будет виден во внутреннем соединении с Солнцем.
- 19 марта около 04:00 Луна пройдёт в 1,4° севернее Регула (ярчайшая звезда в созвездии Льва).
- 21 марта в 00:58 наступит весеннее равноденствие (Солнце перейдёт из южного полушария в северное), также в 04:43 Луна перейдёт в фазу полнолуния.
- 22 марта будет наблюдаться сближение Луны и Спики (самая яркая звезда в созвездии Девы).
- 27 марта около 06:00 Луна пройдёт в 0,8° севернее Юпитера.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, команда астрономов, открывая 12 новых спутников Юпитера, проводит конкурс для выбора названий пяти из них. Предложения принимаются через сообщения на аккаунт @JupiterLunacy в социальной сети Twitter. Конкурс продлится до 15 апреля 2019 года.