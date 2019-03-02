Москва, 2 марта, 2019, 07:57 — ИА Регнум. Прогноз астрономических событий, наблюдаемых с территории России, представили специалисты Московского планетария.

Звёздное небо

В марте на небесной сфере можно будет наблюдать следующие события:

С начала месяца до 6 марта на вечернем небе после захода солнц можно будет наблюдать Меркурий. Продолжительность видимости планеты составит около одного часа.

3 марта в 00:28 (здесь и далее указано московское время) будет наблюдаться сближение Луны и Венеры.

4 марта в 14:27 Луна достигнет апогея (точки орбиты, наиболее удалённой от Земли).

7 марта в 04:00 можно будет наблюдать Нептун в соединении с Солнцем.

10 марта около 11:00 Луна пройдёт в 5° южнее Урана, а 11 марта около 18:00 — в 5,8° южнее Марса.

15 марта в 05:00 Меркурий будет виден во внутреннем соединении с Солнцем.

19 марта около 04:00 Луна пройдёт в 1,4° севернее Регула (ярчайшая звезда в созвездии Льва).

21 марта в 00:58 наступит весеннее равноденствие (Солнце перейдёт из южного полушария в северное), также в 04:43 Луна перейдёт в фазу полнолуния.

22 марта будет наблюдаться сближение Луны и Спики (самая яркая звезда в созвездии Девы).

27 марта около 06:00 Луна пройдёт в 0,8° севернее Юпитера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, команда астрономов, открывая 12 новых спутников Юпитера, проводит конкурс для выбора названий пяти из них. Предложения принимаются через сообщения на аккаунт @JupiterLunacy в социальной сети Twitter. Конкурс продлится до 15 апреля 2019 года.