Нью-Джерси, США, 2 марта, 2019, 07:43 — ИА Регнум. Хоккеисты «Филадельфия Флайерз» одержали победу над клубом «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 2 марта Sport 24.

Fabien Perissinotto Иван Проворов

Игра проходила в Нью-Джерси и завершилась победой хозяев со счетом 6:3.

В составе победителей голы на счету оформивших в матче дубль Джеймса ван Римсдайка (13-я в большинстве, 15-я минуты) и Трэвиса Конечны (40, 57-я в пустые ворота), ещё по одной заброшенной шайбе записали в свой актив Шон Кутюрье (41-я) и российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов (47-я).

У их оппонентов шайбами отметились Деймон Сиверсон (25-я), Йеспер Братт (29-я) и Кевин Руни (58-я).

Отметим, по итогам встречи «Филадельфия» с 70 очками находится на десятой позиции восточной конференции НХЛ. «Нью-Джерси» с 58 очками там же на четырнадцатой строчке.