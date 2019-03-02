Южно-Сахалинск, 2 марта, 2019, 07:30 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Курильских островов. Об этом сегодня, 2 марта, сообщает Сахалинский филиал Геодезической службы РАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы, o. Итуруп

Подземные толчки были зарегистрированы сегодня в 14:22 по местному времени (6:22 по московскому времени).

Эпицентр землетрясения находился в 257 километрах к юго-востоку от Южно-Курильска — районного центра на острове Кунашир.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 37 километров.

Напомним, что последний раз землетрясения в районе Курильских островов происходили 5 февраля.

Данные о жертвах и разрушениях не поступали, угроза цунами не объявлялась.