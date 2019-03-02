Нью-Йорк, США, 2 марта, 2019, 07:13 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» обыграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 2 марта «Матч ТВ».

Ivanmakarov Александр Овечкин

Игра проходила в Нью-Йорке и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Счет во встрече открыли хозяев — это сделал на 3-й минуте Том Кюнакль. Однако на этом хоккейная удача от «Айлендерс» отвернулась и после голов Якуба Врана (44-я), российского форварда и по совместительству капитана «Вашингтона» Александра Овечкина (45-я) и Никласа Бэкстрёма (59-я), столичный американский клуб отпраздновал свою победу.

Александр Овечкин также был признан первой звездой матча и теперь на его счету 75 (45 шайб + 30 результативных передач) очков. Его российский коллега по клубу Евгений Кузнецов записал на свой счет в игре одну результативную передачу.

Отметим, по итогам игры «Вашингтон» с 81 очком находится на пятом месте восточной конференции НХЛ. «Нью-Йорк Айлендерс» также с 81 очком находится там же на четвертом месте, имея в запасе две игры.