Гаага, Нидерланды, 2 марта, 2019, 05:46 — ИА Регнум. Об использовании хлора в Думе (Сирия) в апреле 2018 г. заявила Организации по запрещению химического оружия.

U.S. Navy Химическая атака

Уточняется, что к выводам о применении хлора в Думе пришла в своем докладе миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии.

Миссия сделала этот вывод после посещения Думы и анализа проб атмосферного воздуха. Кроме того, были опрошены свидетели. Отметим, что этот доклад поступил в Совет Безопасности ООН.

Напомним, Запад в очередной раз обвинил Дамаск в применении химического оружия в апреле 2018 года. Российская сторона утверждает, что обвинения ложны и неоднократно обосновывала это.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине февраля 2019 г. Риам Далати, продюсер британской вещательной корпорации ВВС, отвечающий за сирийское направление, заявил, что в Думе инсценировали применение химического оружия.