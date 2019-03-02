Менло-Парк, США, 2 марта, 2019, 05:49 — ИА Регнум. Администрации социальных сетей Facebook и Instagram обратились в суд с иском против четырех китайских компаний и трех граждан Китая за содействие в продаже поддельных учетных записей, подписчиков и «лайков». Об этом сообщается в официальном заявлении вице-президента Facebook Пола Гревала.

(сс) Mizter_x94 Лайк

Сообщается, что накрутки «лайков» и подписчиков производились в Facebook, Instagram, а также и в онлайн-сервисах компаний Amazon, Apple, Google, Twitter и LinkedIn. Также в иске содержатся требования запретить незаконное использование товарных знаков и брендов компании. Имена лиц и компаний, против которых подан иск, не разглашаются.

По словам Гревала, через суд компания намерена защитить своих пользователей от кибермошенничества. Он подчеркнул, что Facebook ежедневно блокирует порядка миллиона поддельных аккаунтов.