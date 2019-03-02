Екатеринбург, 2 марта, 2019, 05:08 — ИА Регнум. Житель Екатеринбурга накопил 61 штраф на общую сумму в 366 тысяч рублей, сообщает телеканал ОТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Отмечается, что у мужчины были как штрафы за нарушение правил дорожного движения, так и за самовольное занятие земельного участка. Также у гражданина были задолженности по налогам и сборам. Так как мужчина отказывался выплачивать штрафы, приставы ограничили ему выезд за границу, а затем совместно с сотрудниками полиции арестовали его автомобиль марки Toyota. Только после этого мужчина полностью погасил заложенность и вернул автомобиль в свою собственность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области по состоянию на начало 2019 года 3707 жителей области были временно лишены права управления автомобилем из-за задолженностей. Отмечается, что среди них 2310 являются должниками по алиментным обязательствам.