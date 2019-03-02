Вашингтон, 2 марта, 2019, 04:52 — ИА Регнум. Власти США подозревают северокорейских хакеров в совершении кибератак на финансовые учреждения страны с целью хищения денег, заявил помощник генпрокурора Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Демерс в эфире телеканала CNN.

Christoph Scholz Хакер

Он заявил, что хакеры, находящиеся в подчинении властей Северной Кореи, в киберпространстве промышляют вымогательствами и хищениями крупных сумм денег. Демерс подчеркнул, что для этого хакеры либо блокируют внутренние системы банков и требуют выкуп за разблокировку, или же просто переводят деньги с чужих счетов.

В качестве примера он привел хакерскую атаку на центробанк Бангладеш в 2016 году, в ходе которой была похищена сумма в $80 млн. В совершении кибератак подозревают группировку APT38, которая якобы связана с северокорейскими властями.

Американская компания по кибербезопасности FireEye утверждает, что APT38 с 2014 года совершила атаки более чем на 16 организаций в 11 странах мира с целью похищения денег.