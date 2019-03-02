Вашингтон, 2 марта, 2019, 04:35 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп попросил Китай срочно снять все пошлины на американскую сельхозпродукцию. Об этом американский президент заявил на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

«Я попросил Китай немедленно снять все тарифы на нашу сельскохозяйственную продукцию (включая говядину, свинину и т.д.) в связи с позитивным прогрессом в наших торговых переговорах. И тогда я не буду вводить новые тарифы в 25% с 1 марта. Это очень важно для наших великих фермеров — и для меня тоже!» — заявил он.

Напомним, в декабре 2018 года на встрече в аргентинском Буэнос-Айресе США и Китай договорились провести серию торговых переговоров. Согласно договоренностям, если переговоры в течение 90 дней, до 1 марта, не приведут к заключению торгового соглашения, то США введут очередной пакет пошлин на китайский импорт.