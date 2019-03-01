Вашингтон, 1 марта, 2019, 23:57 — ИА Регнум. Министерство обороны США все еще питает надежды убедить Турцию отказаться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом в интервью Bloomberg заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

Mil.ru С-400

По словам Шанахана, после того, как 1 января он занял должность временно исполняющего обязанности главы Пентагона, он уже пять раз беседовал с министром обороны Турции Хулуси Акаром. Одной из ключевых тем всех разговоров был вопрос о закупке Анкарой российских ЗРК С-400.

«Моя позиция заключается в том, что С-400 и F-35 несовместимы», — подчеркнул Шанахан.

Он пояснил, что США очень хотели бы найти решение, которое «сделает F-35 критически важным средством вооружённых сил стратегического партнёра».

При этом Шанахан не сказал, какие меры предпримет Вашингтон, если Турция получит у России С-400.

«Об этом будем говорить, когда это произойдёт», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже неоднократно заявлял, что его страна не откажется от покупки российских ЗРК С-400 и эта сделка уже заключена.