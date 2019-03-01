Душанбе, 1 марта, 2019, 23:40 — ИА Регнум. На переименование таджикской «милитсии» в полицию в Таджикистане денег нет. Поиск доноров — один из главных вопросов заседание рабочей группы, посвященное реформе милиции, назначенное на 12 марта. Об этом 1 марта сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в МВД Таджикистана.

Ronan Shenhav Полиция Таджикистана

По его словам, образцы новой формы уже готовы, но для того, чтобы запустить их в массовое производство нужны значительные финансовые вливания, которых у государства нет.

«На сегодняшний день выделенных государством бюджетных денег для переименовании таджикской милиции в полицию, изготовления новой формы для стражей порядка не хватает. Ожидается, что по итогам заседания доноры выделят необходимые для этих целей финансовые средства», — рассказал источник.

Ожидается, что в заседании примут участие руководители и представители различных международных и общественных организаций: ОБСЕ, Европейского Союза, Программы развития Организации Объединенных Наций, Управления ООН по наркотикам и преступности, посольств США, России, Германии, Франции, Англии, Китая, Японии, Турции, Саудовской Аравии, Катара.

Напомним, что 24 января 2018 года национальный координатор по вопросам реформы милиции, генерал-майор Фарходбек Шодмонзода сообщил, что в начале марта 2019 года главе государства на утверждение будут представлены образцы новой формы. На ней будет написано уже не «милитсия», а «полиция».

В марте 2013 года президент Таджикистана Эмомоли Рахмон утвердил Стратегию реформы милиции на 2013 — 2020 годы. Ее конечная цель — переход от милиции к полиции.