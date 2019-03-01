Дагестан, 1 марта, 2019, 23:33 — ИА Регнум. Сведений о пострадавших в результате крупного пожара в дагестанском селе Тисси-Ахитли не поступало. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана.

Пожар

Глава сельского поселения Тинди, в которое входит пострадавший населённый пункт, Сайгидгусен Магомедов сообщил журналистам, что распространение огня на данный момент удалось остановить. Продолжается тушение охваченных пожаром домов.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 1 марта 20 частных домов загорелись в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана. В тушении пожара принимают участие два пожарных экипажа и около тысячи человек. Жильцы домов были эвакуированы.