Вашингтон, 1 марта, 2019, 23:32 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и Южная Корея отменили крупномасштабные совместные военные учения, 1 марта передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

По словам источников Reuters в правительстве США, вместо крупных учений весной 2019 года двумя странами будут проведены менее масштабные.

Источник агентства уточнил, что решение было принято до переговоров президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.

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