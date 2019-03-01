Махачкала, 1 марта, 2019, 23:15 — ИА Регнум. В дагестанском селе Тисси-Ахитли Цумадинского района республики произошел пожар, который охватил 20 частных домов. Об этом сегодня, 1 марта, сообщил журналистам глава сельского поселения Тинди, куда входит данное село, Сайгидгусен Магомедов.

12019 Пожар

«Около 20 домов горят, в тушении пожара принимают участие два пожарных экипажа и около тысячи человек», — сообщил Магомедов.

Известно, что в данном населенном пункте 85 домов, которые стоят очень плотно друг к другу. Это сильно затрудняет борьбу с огнем.

Жильцы домов были эвакуированы.

Данные о жертвах или пострадавших пока не поступали.