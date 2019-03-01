Москва, 1 марта, 2019, 23:09 — ИА Регнум. Бывшая жена экс-депутата Государственной думы, члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Виталия Южилина — Илона Столье считает, что посетители «элитных» заведений должны быть избавлены от «лицезрения быдла». Об этом Столье написала сегодня, 1 марта, на своей странице в социальной сети Instagram.

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Столье сообщила, что она побывала в одном из «элитных» ресторанов Москвы, и у нее остался неприятный осадок. Именно этим она и решила поделиться со своими подписчиками. Столье считает, что вход в некоторые заведения нужно «строго ограничить», чтобы всякие «нищеброды» с дурными манерами там не появлялись и не портили атмосферу.

«Имеющие определенный достаток люди должны иметь право спокойно отдохнуть за свои деньги, а не лицезреть быдло», — пишет Столье.

Предложение Столье разошлось по социальным сетям и не встретило понимания и одобрения. На бывшую жену бывшего депутата Госдумы обрушился шквал критики, значительная часть которой была нецензурной.