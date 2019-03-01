Анкара, 1 марта, 2019, 22:58 — ИА Регнум. США проинформировали турецкую сторону о своих планах вывести войска из Сирии до начала лета 2019 года, передаёт 1 марта Anadolu Ajansı.

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По информации агентства, соответствующее заявление было сделано во время заседания в Анкаре турецко-американской целевой группы, на котором обсуждалась координация действий в процессе вывода американских войск, а также ситуация в сирийском Манбидже.

Турецкая сторона выступает против того, чтобы американские базы на востоке Сирии были переданы под контроль курдских сил самообороны и добивается от США либо передачи этих баз турецким военным, либо их полного закрытия.

Как сообщается, до сведения Вашингтона было доведено, что в случае вывода Соединёнными Штатами войск без договорённости с Анкарой, турецкая сторона оставляет за собой право воспользоваться «международно признанным правом на самооборону».

Отмечается также, что озвученные сроки вывода американских войск ещё могут быть скорректированы, так как процесс будет зависеть от успешности операций по ликвидации остатков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).