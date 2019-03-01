Анкара, 1 марта, 2019, 22:45 — ИА Регнум. Турецкий развлекательный телеканал Flash TV заявил о приостановке вещания якобы из-за административного, политического и финансового давления со стороны властей. Соответствующее заявление распространила пресс-служба телеканала сегодня, 1 марта.

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«По причине административного, политического и финансового давления, которое продолжается длительное время и достигло критических размеров, Flash TV приостанавливает свое вещание», — сказано в заявлении телеканала.

Руководство Flash TV считает, что вся «вина» телеканала лишь в том, что он объективен. Также руководство подчеркивает, что независимые СМИ также ценны, как и независимый суд.

Напомним, что Flash TV — это второй в Турции частный национальный телеканал, который был основан в 1992 году. В основном телеканал показывает сериалы и развлекательные передачи.