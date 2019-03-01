Алжир, 1 марта, 2019, 22:43 — ИА Регнум. На улицы Алжира вышли десятки тысяч человек — финал недели протестов в стране стал самым массовым с «арабской весны» в 2011 году, 1 марта передает агентство Reuters.

Magharebia Протесты в Ажире

Большинство демонстраций с требованием отставки президента Абдель Азиза Бутефлики прошли мирно, однако в столице произошло несколько стычек с полицией.

Протестующие алжирцы вышли на улицы из-за намерения 82-летнего президента Бутефлики баллотироваться на очередной срок.

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