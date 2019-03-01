Кисловодск, Ставропольский край, 1 марта, 2019, 22:19 — ИА Регнум. В Ставропольском крае правоохранительные органы задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, который управлял транспортным средством с признаками алкогольного опьянения. Об этом сегодня, 1 марта, сообщают ставропольские СМИ.

James Palinsad Алкоголь за рулём

Емельяненко припарковал свой автомобиль в неположенном месте в Кисловодске, а после того, как к его машине подъехал эвакуатор, боец попытался уехать по тротуару, потом столкнулся с другим авто и покинул место происшествия.

Сотрудникам полиции удалось догнать и остановить машину Емельяненко. Он был задержан и доставлен в отделение МВД по Кисловодску.

Уточняется, что при задержании полицейским пришлось применить силу: они вытаскивали Емельяненко из автомобиля, а тот отчаянно сопротивлялся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Емельяненко в 2015 году был приговорен к 4,5 года тюрьмы за избиение и надругательство над домработницей. Однако 24 ноября 2016 года он вышел из тюрьмы досрочно.