Вашингтон, 1 марта, 2019, 22:09 — ИА Регнум. Власти США совершенно не против того, чтобы Российская Федерация оказывала гуманитарную помощь Венесуэле — но только Москва должна делать это не через законные власти Боливарианской Республики во главе с законным президентом Николасом Мадуро, а через проамериканскую венесуэльскую оппозицию, которая подняла мятеж. Об этом сегодня, 1 марта, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мадуро

«Мы не против гуманитарной помощи», — подчеркнул Абрамс.

Но тут же добавил, что законные венесуэльские власти якобы «коррумпированно продавали» гуманитарную помощь и использовали её как «политическое оружие».

В связи с этим США требуют, чтобы гуманитарная помощь шла только через проамериканскую венесуэльскую оппозицию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США инспирировали попытку государственного переворота в Венесуэле, которая, однако, провалилась. Затем Вашингтон планировал организовать провокации на границах Венесуэлы под видом ввоза гуманитарной помощи, но и и это американцам не удалось.