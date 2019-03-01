Белфаст, Великобритания, 1 марта, 2019, 22:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирландии Лео Вардакар считает маловероятным, что 29 марта произойдет «жесткий Brexit», 1 марта передает агентство Reuters.

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«Я думаю, что выход Великобритании из Европейского союза 29 марта без заключения сделки маловероятен… У нас будет сделка, или у нас будет отсрочка», — заявил Вардакар журналистам в Белфасте.

Однако Вардакар отметил, что переговоры по Brexit «вступают в достаточно сложный период» с приближением первоначально установленной даты выхода Великобритании из ЕС.

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