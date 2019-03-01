Тверь, 1 марта, 2019, 21:45 — ИА Регнум. Тверская область станет пилотной площадкой для реализации проекта по установке интеллектуальной системы учета в электроэнергетике. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, вопрос обсуждался 1 марта на встрече губернатора Игоря Рудени с заместителем генерального директора — директором по экономике и финансам АО «Концерн Росэнергоатом» Сергеем Мигалиным. Для реализации проекта выбраны пять муниципалитетов — Калининский, Конаковский, Кимрский, Зубцовский районы, а также Осташковский городской округ. Проект в регионе заработает уже в конце 2019 года, в нем примут участие около 30 тыс. абонентов.

«Мы проанализируем, в каких муниципальных образованиях у нас большое количество потерь на электросетях, и тогда эту систему можно будет распространить на всю область. Для нас это будет серьёзным шагом в работе по уменьшению энергопотерь», — отметил глава региона.

Использование умных приборов учёта, отметили в правительстве региона, позволит населению в автоматическом режиме передавать показания электросчетчиков, платить только за фактически потребленные объемы, выбирать наиболее выгодные тарифы на основе анализа потребления электроэнергии, получать информацию об отключениях и перебоях на сетях. Предполагается, что проект после успешной апробации в Тверской области может быть растиражирован в другие регионы страны.

Напомним, в Тверской области введется активная работа по модернизации электросетевого комплекса. В 2018 году в Тверской области прошли масштабные учения энергетиков, после которых количество технологических нарушений на электросетях сократилось в два раза, в три раза уменьшилось время устранения аварийных отключений. Реализуется целевая программа повышения надёжности электроснабжения потребителей Тверской области на 2018−2019 годы с общим объёмом финансирования 5 млрд рублей.

Добавим также, что в ходе круглого стола на недавнем Российском инвестиционном форуме-2019 с участием Игоря Рудени обсуждались вопросы по размещению на безвозмездной основе части информационных систем правительства Тверской области в центре обработки данных «Калининский» (ЦОД) — головном в сети дата-центров «Менделеев». Проект реализуется концерном «Росэнергоатом» вблизи Калининской атомной электростанции. В настоящий момент завершена первая очередь строительства масштабного проекта. Первая очередь ЦОД включает до 4800 серверных стоек с проектной мощностью потребления электроэнергии от 6 кВт в расчете на одну стойку. Подведенная мощность первых секций ЦОД — 48 МВт. В перспективе запланировано наращивание мощности до 80 МВт. Общая площадь трех новых зданий дата-центра составляет 38 000 квадратных метров. Соседство с КАЭС обеспечивает дата-центру независимый, бесперебойный и мощный источник энергоснабжения.