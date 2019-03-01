Киев, 1 марта, 2019, 21:35 — ИА Регнум. Украина стала мировым рекордсменом по темпам заболеваемости корью по итогам 2018 года, сообщает 1 марта официальный сайт Международного чрезвычайного детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

NIAID Вакцинация

По информации фонда, сопоставимые масштабы заражения этой болезнью можно наблюдать только в Бразилии и на Филиппинах.

В докладе ЮНИСЕФ указано, что если за 2018 год на Украине, по официальным данным, заразились корью 35 120 человек, то за первые два месяца этого года корью заболели уже 24 042 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины отказались от вакцинации населения за счёт бюджета и осуществляют «реформы» по уничтожению эффективной системы государственного здравоохранения, доставшейся Украине в наследство от СССР.