МИД Турции подтвердил переговоры с США по закупке ПВО Patriot
Анкара, 1 марта, 2019, 21:16 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил переговоры правительства с США о закупке комплексов ПВО Patriot, 1 марта передает агентство Reuters.
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Комплекс ПВО Patriot
«США заявили, что могут продать Patriot. Делегации ведут переговоры», — сообщил Чавушоглу журналистам.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США угрожали Турции разрывом контрактов на поставку истребителей и ракет в ответ на намерение турецких властей закупить российские системы ПВО С-400.
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