Скопье, 1 марта, 2019, 21:01 — ИА Регнум. Делегация Европарламента обратилась к властям и оппозиции Северной Македонии с призывом преодолеть политические разногласия, 1 марта передает агентство Associated Press.

Prince Roy Македония

Глава делегации, 82-летний эстонский парламентарий Тунне Келам, призвал Северную Македонию «не тратить время» на политические разборки, а сконцентрироваться на преодолении преград для вступления страны в НАТО и ЕС.

Северная Македония решила главную проблему, тормозившую вступление страны в НАТО, — сменила название по соглашению с Грецией. Однако у ЕС остается ещё много политических и экономических требований для рассмотрения членства бывшей югославской республики в блоке.

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