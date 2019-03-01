Златоуст, Челябинская область, 1 марта, 2019, 21:00 — ИА Регнум. В Челябинской области осуждены заместитель мэра Златоуста Динар Арслангареев и экс-глава муниципального бюджетного учреждения «Капитальное строительство» Владимир Хомяков. Суд признал их виновными в превышении должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Как предполагают следователи, в 2016 году подсудимые заключили муниципальный контракт без предусмотренного законодательством конкурса. Сутью контракта с единственным поставщиком было возведение подводящих путей к частной газовой котельной. Также на территории округа был введён режим чрезвычайной ситуации, что, как полагают следователи, противоречило законодательству.

Ущерб бюджету оценили более чем в 4 млн рублей. Факт преступления выявили сотрудники ФСБ. По приговору суда Арслангареев и Хомяков заплатят соответственно 75 тыс. и 70 тыс. рублей, добавили в СКР.