* запрещённая в России организация

Могадишо, 1 марта, 2019, 20:29 — ИА Регнум. Африканское командование ВС США отчиталось об очередной атаке по исламистам в Сомали, 1 марта передает агентство Associated Press.

Expert Infantry Военные США в Сомали

Согласно заявлению военных, в результате удара в четверг, 28 февраля, в центральной части Сомали были уничтожены 26 боевиков группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Удар был нанесен в тот же день, когда террористы «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили теракт и устроили бои с военными в центре Могадишу.

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