Вашингтон, 1 марта, 2019, 20:16 — ИА Регнум. Власти США убеждают Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику в том, что они смогут получить обратно свои инвестиции в Венесуэлу только в том случае, если действующий законный президент Боливарианской Республики Николас Мадуро уйдет. Об этом сегодня, 1 марта, заявил на брифинге специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвестиции

По словам Абрамса, нынешняя Венесуэла, которая почти обанкротилась, никогда не сможет вернуть России и Китаю те инвестиции, которые эти страны сделали в экономику Боливарианской Республики.

«Только Венесуэла, переживающая восстановление, сможет сделать это, и этого не произойдет под управлением… Мадуро», — заявил Абрамс.

Он также уверен, что Москва и Пекин больше не будут увеличивать финансовую поддержку Венесуэле. Но политическую и дипломатическую поддержку Каракасу Россия и Китай оказывать будут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экономика Венесуэлы задавлена американскими санкциями и переживает не лучшие времена. Тем не менее законные власти пока контролируют ситуацию в стране, и инспирированная США попытка государственного переворота успехом не увенчалась.