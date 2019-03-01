Киев, 1 марта, 2019, 20:13 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко сделал откровенное признание о своих отношениях с «политиканами и коррупционерами», сообщает 1 марта страница администрации украинского президента в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Степень экзотичности этих отношений президент Порошенко охарактеризовал двусмысленным термином «задолбали», однако не уточнил, до какой степени его повредили таким нетрадиционным образом.

«Сегодня, как коршуны, политиканы слетелись, в том числе и те политиканы, которые имеют непосредственное отношение к хищению и уничтожению армии. Или еще коррупционеры, которые уже задолбали. Извините», — указано в сообщении, опубликованном от имени Порошенко.

Сообщение опубликовано на фоне очередного коррупционного скандала в сфере производства вооружений на Украине. Напомним, СМИ сообщили о многолетних спекуляциях с контрабандными российскими запчастями для военной техники. Чиновники из окружения Порошенко продавали их украинским предприятиям с многократной наценкой.