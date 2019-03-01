Порошенко признался в экзотических связях с коррупционерами
Киев, 1 марта, 2019, 20:13 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко сделал откровенное признание о своих отношениях с «политиканами и коррупционерами», сообщает 1 марта страница администрации украинского президента в Facebook.
Степень экзотичности этих отношений президент Порошенко охарактеризовал двусмысленным термином «задолбали», однако не уточнил, до какой степени его повредили таким нетрадиционным образом.
«Сегодня, как коршуны, политиканы слетелись, в том числе и те политиканы, которые имеют непосредственное отношение к хищению и уничтожению армии. Или еще коррупционеры, которые уже задолбали. Извините», — указано в сообщении, опубликованном от имени Порошенко.
Сообщение опубликовано на фоне очередного коррупционного скандала в сфере производства вооружений на Украине. Напомним, СМИ сообщили о многолетних спекуляциях с контрабандными российскими запчастями для военной техники. Чиновники из окружения Порошенко продавали их украинским предприятиям с многократной наценкой.