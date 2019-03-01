Вашингтон, 1 марта, 2019, 20:01 — ИА Регнум. Вашингтон ввёл визовые ограничения в отношении десятков лиц, приближённых к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Об этом сообщил на брифинге 1 марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Hugoshi Николас Мадуро

Чиновник не стал называть имена лиц, в отношении которых введены ограничения, сославшись на конфиденциальность данной информации, однако отметил, что все они, по мнению Вашингтона, ответственны за «подрыв демократии в Венесуэле».

Ранее сегодня министерство финансов США сообщило о введении персональных санкции в отношении ещё шести физических лиц в Венесуэле. В чёрный список США попали в том числе командующий Национальной гвардией Венесуэлы генерал Ричард Лопес Варгас, а также начальник полиции граничащего с Колумбией венесуэльского штата Тачира Кристиан Моралес Самбрано.